"Сухой" фонтан и аллея сакур: как будет выглядеть Арсенальная площадь после реконструкции

"Сухой" фонтан и аллея сакур: как будет выглядеть Арсенальная площадь после реконструкции

Предусмотрено озеленение территории перед входом в здание станции метро "Арсенальная" и обновления уличного освещения.

В Киеве продолжается реконструкция Арсенальной площади.

Сейчас планируется установить фонтан и высадить аллею сакур.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, сейчас идет масштабная реконструкция площади вокруг станции метро "Арсенальная", следующим этапом работ станет возведение так называемого сухого фонтана за павильоном метро, а также будет высажена аллея сакур.

"Недавно строители завершили реставрационные работы в историческом здании бывшей военной комендатуры, где была полностью восстановлена крыша, площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Также в начале июля возле станции метро "Арсенальная" заработала многофункциональная площадь с зоной коворкинга с целью создания современной платформы для проведения художественных и культурных мероприятий, инсталляций и перформансов. Арсенальная площадь совсем скоро станет современной зоной отдыха, которая будет доступна для всех киевлян и гостей города", — отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы добавил, что при разработке проекта благоустройства площади, было также предусмотрено создание безбарьерного пространства, озеленение территории перед входом в здание станции метро "Арсенальная" и обновления уличного освещения.

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