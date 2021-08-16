Вакарчук, "ДахаБраха", The Hardkiss и Wellboy: в Киеве 22 августа состоится фестиваль "Ковчег Украина "

Вакарчук, "ДахаБраха", The Hardkiss и Wellboy: в Киеве 22 августа состоится фестиваль "Ковчег Украина "

Особая гостя концерта — 85-летняя певица Доминика Чекун — хранительница традиции ритуального пения Полесья.

В центре Киева вечером 22 августа ограничат движение в связи с проведением фестиваля "Ковчег Украины: десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года".

Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации организаторов, мероприятие к 30-летию Независимости Украины объединит традиционную и классическую музыку, шедевры украинского изобразительного искусства и новейшие технологии.

В связи с проведением мероприятия 21 и 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади) с 20:30 до 23:30.

Также, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие.

Монтаж конструкций и оборудования для проведения фестиваля будут осуществлять с 13 августа до 22:00 18 августа. Демонтаж — с 18:00 23 августа до 22:00 27 августа.

Как отмечают организаторы, "Ковчег" Украина "- это более 20 шедевров украинского музыкального наследия: "золотые" и "платиновые "синглы за последние десять веков.

КГГА

В концерте примут участие большой симфонический оркестр, два хора — мужской и женский, 8 солистов, 5 музыкальных групп.

В музыкальную команду "Ковчега" входят известные украинские группы и солисты — "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбасы", Ульяна Горбачевская, а также Молодежный симфонический оркестр под руководством Оксаны Линево, Национальная мужская капелла "Дударик", Киевский девичий хор им. Лысенко, оперные солисты — сопрано Оксана Никитюк и тенор Назар Тацишин.

Особая гостя концерта — 85-летняя певица из Полесья Доминика Чекун — хранительница традиции ритуального пения Полесья. Специально к событию Сергей Жадан и группа "ДахаБраха" написали песню — легенду о Ное на украинский лад.

22 августа к "Ковчегу" присоединятся звезды украинской сцены, в частности солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук и другие.

Музыкальную программу будет сопровождать мультимедийная инсталляция с использованием новейших технологий — голографические проекции, AR-эффекты дополненной реальности. Видеоряд будет состоять из шедевров традиционного искусства Украины.

Сцена с подъемными механизмами будет напоминать очертания корабля-ковчега

Вход свободный.

Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.

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