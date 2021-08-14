Как Киев будет отмечать День Независимости: программа мероприятий

Как Киев будет отмечать День Независимости: программа мероприятий

Запланировано почти 70 торжеств.

Фестивали, торжественные концерты, велопробеги, спортивные чемпионаты, массовый заплыв, культурно-образовательный марафон, выставки и интерактивные мероприятия — 67 разноплановых мероприятий состоятся в Киеве по случаю Дня Государственного Флага и 30-й годовщины независимости Украины. Их план утвержден распоряжением КГГА № 1768.

24 августа торжества начнутся возложением цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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На Крещатике и Майдане Незалежности состоится торжественный концерт и парад войск — с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. На Трухановом острове — артиллерийский салют.

Религиозные организации столицы проведут молебен за Украину и украинский народ.

Состоится также "Марш Защитников Украины 2021" по маршруту: парк имени Тараса Шевченко — Бессарабская площадь — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

В парке "Владимирская горка" пройдут Всеукраинский фестиваль "Живой словарь независимости" и фестиваль "Ветеранфест".

На плавучей сцене-баржи в акватории р. Днепр напротив парка "Наталка" пройдет мультимедийный артпроект "Єднаймося!".

На территории парка культуры и отдыха "Гидропарк" состоится открытый турнир спортивного клуба "Мастер" по настольному теннису среди ветеранов, а также массовый заплыв на 500 метров ко Дню Независимости Украины.

А на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" будет проходить "Забег в вышиванках".

Также традиционно во всех районах столицы будут проходить спортивные, культурные и информационно-просветительские мероприятия.

Обращаем внимание, что 18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. В дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения мероприятий (24 августа) в городе предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

План мероприятий по празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины

Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.

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