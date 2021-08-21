Поджог из-за ревности: в Буче под Киевом мужчина бросил в дом бывшей бутылку с зажигательной смесью (фото)

Поджог из-за ревности: в Буче под Киевом мужчина бросил в дом бывшей бутылку с зажигательной смесью (фото)

Теперь ревнивцу грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В Буче под Киевом мужчина бросил в дом бывшей бутылку с зажигательной смесью.

Местный житель поджег дом екс-жены из-за ревности.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"В полицию по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в городе Буча по улице Тарасовская горит дом. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения полиции №1 (г. Буча) Бучанского районного управления полиции. Полицейские выяснили, что погибших нет", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, который из ревности к своей бывшей жене поджег дом с помощью бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, директора этапа "Формулы-1" и ее любовницу застрелил муж. И все из-за ревности. После двойного убийства он совершил суицид.

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