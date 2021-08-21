В Киеве возле Офиса президента открыли скандальную детскую площадку: фото

Фигуры с детской площадки по мотивам произведений Марии Примаченко ранее раскритиковали в Сети.

В Киеве, возле здания Офиса президента, открылся для посетителей игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.

Арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых и доступна для людей с ограниченными возможностями.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Работы Марии Примаченко были выбраны потому, что они лучше всего иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. И в творчестве художницы специалисты-искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие, ведь каждый ее образ уникален и прекрасен по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех.

Над фигурами для площадки работала группа художников. Фигуры — это не только арт-объекты, все они имеют определенное функциональное назначение для развлечения детей (горка, качели, карусель и т.д.).

Как отметила правнучка выдающейся художницы, директор Благотворительного фонда "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко, сделать персонажей картин художницы в виде объемных фигур и дать им жизнь было нелегко. Почти полгода дизайнеры выбирали финальные объекты из большого количества работ.

"В эти дни мы будем праздновать 30-летие Независимости Украины, и очень хорошо в такие времена знакомиться с нашим родным. Мария Примаченко всю свою жизнь транслировала настоящую украинскую душу, независимость и силу. Сейчас в мире происходит очень много плохого: пандемия, войны. И мы, украинцы, и все человечество немного забыли об вот этой сказке, о вере в лучшее", — подчеркнула правнучка мастера.

Арт-площадка будет работать с августа и в течение осени.

Государственные средства на обустройство локации не использовались. Были найдены меценаты, а также компания, которая занимается производством детских площадок, которая и реализовала проект.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали установлены фигуры. Люди особенно возмущаются "петухом в косоворотке". Пользователи вспоминают наряд президента Зеленского по случаю Дня вышиванки, который вызвал немало дискуссий также из-за воротника.

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