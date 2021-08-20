Цветет и стонет: Сеть облетели фото зеленого пса, который искупался в Днепре

Зеленая вода Днепра может быть вредной не только для человеческого организма, но и привести к гибели животных.

Сеть облетели фото зеленого пса, который искупался в реке Днепр.

Фото перепостил бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook.

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Ранее Фирсов уже публиковал видео с лодки, которая проплывает по зеленому Днепру. На обнародованных 17 августа кадрах лодка рассекает поверхность мутно-зеленой густой жидкости вместо прозрачной речной воды.

Егор Фирсов отметил, что люди не осознают новую жесткую реальность. В которой, если так будет продолжаться дальше, через несколько лет чистая река, или чистая вода из-под крана, будет такой же редкостью, как парад планет.

В последнее время меня часто обвиняют, что я хайпую на теме окружающей среды. Потому что постоянно публикую какие неприятности. Нет, друзья, это вы не понимаете новую жесткую реальность. В которой, если так будет продолжаться дальше, через несколько лет чистая река, или чистая вода из-под крана, будет такой же редкостью, как парад планет. Не публиковать подобные материалы я не могу. Потому что с болью изучаю каждый день новые и новые катаклизмы. На этом видео Днепр. Зеленый, мутный Днепр, умоляет о помощи и умирает. Где неистовый запах. Где дохлая рыба, погибает от недостатка кислорода. Мы насилует его каждый день. Сбрасываем сотни тонн вредного яда ежедневно. При этом берем сотни тонн воды для собственных нужд. И ни-че-го Днепру не возвращаем. Будто этот ресурс бесконечен. Видео: Ирина Вербивская Опубликовано Егором Фирсовым Вторник, 17 августа 2021

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный Днепр, который умоляет о помощи и умирает. Где безумный запах. Где дохлая рыба, погибающая от недостатка кислорода. Мы насилуем его каждый день. Сбрасываем сотни тонн вредного яда ежедневно. В то же время берем сотни тонн воды для собственных нужд. И ничего Днепру не возвращаем. Будто этот ресурс бесконечный", — подытожил он.

Синоптики говорят, что вода в Днепре зацвела из-за повышенной температуры воздуха и загрязнения химическими веществами. Такая вода для купания непригодна.

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли, сожержащиеся сейчас в Днепре, могут быть вредными не только для человеческого организма, но и привести к гибели животных. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал эколог Александр Спрягайло.

"Многие цианобактерии сине-зеленых водорослей выделяют бактерии, которые могут нанести вред человеку, вызвать аллергии, воспаления, может даже температура повышаться. При заглатывании воды могут быть различные неприятные последствия для кишечного тракта, заболевания печени и даже научные данные, что домашние животные могут умереть, если нглотаются много воды с высокой концентрацией цианотоксинов", - отметил заведующий кафедрой биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Александр Спрягайло.

Напомним, в Киеве в Днепре заметили медуз. Это считается плохим симптомом для реки.

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