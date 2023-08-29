В школах Киева может появиться вторая смена

В школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, могут ввести две смены обучения.

В школах Киева в новом учебном году может появиться вторая смена.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в этом году основное внимание городские власти уделили ремонтам и модернизации укрытий. Все ради приведения их в необходимое состояние в соответствии с требованиями и увеличением количества мест.

"На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности , возможно использование такого механизма как вторая смена или переменная офлайн/онлайн-обучение", — говорит Мондриевский.

Следует отметить, что такой вариант предусмотрен только для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться дистанционно.

"Начальная школа будет учиться исключительно оффлайн, потому что это и другое усвоение материала, и возможность обоим родителям работать на своей основной работе", — подчеркнул Валентин Мондриевский.

Напомним, Валентин Мондриевский также рассказал, что в Киеве родители 240 тыс. школьников согласились на обучение своих детей офлайн в учебных заведениях. Эта цифра в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. В прошлом году только 94 тыс. родителей решили отправить детей в школы.

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