На Киевщине глава ВВК "списывала" мужчин и заработала на мобилизации миллионы гривен: как действовала схема

В Киевской области разоблачили председателя одной из военно-врачебных комиссий, которая совместно с военкомом и другими сообщениками "списала" с военного учета более 50 уклонистов и они могли выехать за границу.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, председатель одного из ВВК действовала с не менее 5 сообщниками, в том числе главой одного из военкоматов и его подчиненным. За 7 тысяч долларов военные предлагали уклонистам оформить справку о "плохом" здоровье, за которой те могли уехать за границу.

Более 50 мужчин воспользовались их "услугами". Таким образом, преступная группа заработала более 10 млн грн.

Задержание председателя ВЛК в Киевской области / Фото: СБУ

"Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкомом и его сыном. При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными", — сообщили в СБУ.

Задержание в Киевской области / Фото: СБУ

После этого военнообязанных "списывали" и они могли уезжать за границу. Руководитель военной медкомиссии уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ранее по 332 статье были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.

Задержание в Киевской области / Фото: СБУ

Продолжается расследование. Фигурантам дела грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание председателя ВЛК в Киевской области / Фото: СБУ

Задержание подозреваемых и обыск / Фото: СБУ

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВЛК во избежание мобилизации.

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