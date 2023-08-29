На Киевщине глава ВВК "списывала" мужчин и заработала на мобилизации миллионы гривен: как действовала схема

Преступная группа заработала на мобилизации 10 млн. грн.
В Киевской области разоблачили председателя одной из военно-врачебных комиссий, которая совместно с военкомом и другими сообщениками "списала" с военного учета более 50 уклонистов и они могли выехать за границу.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, председатель одного из ВВК действовала с не менее 5 сообщниками, в том числе главой одного из военкоматов и его подчиненным. За 7 тысяч долларов военные предлагали уклонистам оформить справку о "плохом" здоровье, за которой те могли уехать за границу.
Более 50 мужчин воспользовались их "услугами". Таким образом, преступная группа заработала более 10 млн грн.
"Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкомом и его сыном. При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными", — сообщили в СБУ.
После этого военнообязанных "списывали" и они могли уезжать за границу. Руководитель военной медкомиссии уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ранее по 332 статье были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.
Продолжается расследование. Фигурантам дела грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВЛК во избежание мобилизации.
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