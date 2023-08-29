Содержание алкоголя в 11 раз превышало норму: в Киеве подвыпивший водитель перевозил ребенка на переднем сидении авто (фото)

В Киеве подвыпивший водитель перевозил ребенка на переднем сидении автомобиля.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Событие произошло 28 августа в Днепровском районе. Полицейские остановили автомобиль ВАЗ, двигавшийся с выключенным ближним светом фар в темное время суток.

"За рулем находился 46-летний мужчина, а на пассажирском сидении — его семилетний сын, которого отец перевозил без детской удерживающей системы. Более того, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения", — рассказали в полиции.

Пьяный водитель с семилетним сыном / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Инспекторы предложили водителю пройти осмотр и тот согласился. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.

Блюстители порядка составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей) КУоАП и вызвали на место происшествия инспекторов ювенальной превенции.

Протокол на нарушителя

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, в Киеве произошло ДТП с мужчиной в военной форме. Пострадавший лежал на асфальте рядом с мотоциклом. Пользователи социальных сетей пишут, что мужчину подрезал легковой автомобиль. ДТП произошло 29 августа возле ТРЦ Ocean Plaza.

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