Содержание алкоголя в 11 раз превышало норму: в Киеве подвыпивший водитель перевозил ребенка на переднем сидении авто (фото)

Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.
В Киеве подвыпивший водитель перевозил ребенка на переднем сидении автомобиля.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Событие произошло 28 августа в Днепровском районе. Полицейские остановили автомобиль ВАЗ, двигавшийся с выключенным ближним светом фар в темное время суток.
"За рулем находился 46-летний мужчина, а на пассажирском сидении — его семилетний сын, которого отец перевозил без детской удерживающей системы. Более того, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения", — рассказали в полиции.
Инспекторы предложили водителю пройти осмотр и тот согласился. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.
Блюстители порядка составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей) КУоАП и вызвали на место происшествия инспекторов ювенальной превенции.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).
Напомним, в Киеве произошло ДТП с мужчиной в военной форме. Пострадавший лежал на асфальте рядом с мотоциклом. Пользователи социальных сетей пишут, что мужчину подрезал легковой автомобиль. ДТП произошло 29 августа возле ТРЦ Ocean Plaza.
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