Оплатил в бюджет РФ более 50 млн рублей: киевскому бизнесмену объявили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу киевской торговой компании, оплатившему в бюджет государства-агрессора более 50 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о структуре, импортирующей и продающей в Украине климатическую технику из Восточной Азии. Владелец этого предприятия является основателем двух торговых компаний в Москве.

По данным СБУ, подозреваемый уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в частности, на территории страны-агрессора.

"По указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что "операционное" управление предприятиями осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – рассказали в СБУ.

Подозреваемый находится за пределами Украины, в настоящее время принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности.

"О сообщнице фигуранта — решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену

Добавим, что Служба безопасности Украины разоблачила еще 4 военных чиновников и руководителей военных медкомиссий, которые " зарабатывали" на ухилянтах.

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