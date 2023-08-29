В Киеве иностранец в костюме Бэтмена пытался переплыть Днепр: его пришлось спасать прямо посреди реки

Иностранец, 1995 года рождения, хотел переплыть реку, для антуража он надел маску супергероя, но течение оказалось все равно ему не по силам.

В Киеве иностранец в костюме Бэтмена пытался переплыть Днепр, но чуть не утонул. К счастью, потерпевшего заметил очевидец и обратился за помощью к сотрудникам речной полиции.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел вечером 28 августа.

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"На спецлинию 102 обратился гражданин, который сообщил, что посреди реки Днепр из последних сил на воде держится мужчина. На спасение пловца сразу отправились полицейские отдела полиции в речном порту "Киев". Достав "Бэтмена" из воды на катер, правоохранители установили его личность. Это — иностранец, 1995 года рождения, который хотел переплыть реку. Для антуража мужчина надел маску супергероя, впрочем течение оказалось все равно ему не по силам. К счастью, это приключение завершилось для мужчины хорошо", — рассказали в полиции.

Бэтмен в Днепре / Фото: Полиция Киева / Facebook

В целом, с начала летнего сезона водный патруль спас восемь человек, которые, не рассчитав свои силы, едва не утонули в реке.

Полиция призывает вести себя ответственно во время отдыха на воде — не употреблять алкоголь, не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега, поскольку это может привести к травмам и гибели.

Напомним, в Киеве зафиксировано три температурных рекорда 27 августа. Максимальная температура воздуха в воскресенье после полудня достигла +33,3 ° С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

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