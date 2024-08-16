В пригороде Киева может быть громко: что происходит

В Бучанском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева в пятницу, 16 августа, может быть громко. Это работают саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Сегодня, в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 16 августа в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

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