Метро на Виноградарь будет: во сколько обойдется строительство

"Киевский метрополитен" заключил договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь. Победителем тендера стало ООО "Группа компаний Автострада".

Об этом сообщает коммунальное предприятие.

"Киевский метрополитен" сообщил, что закупка проведена на электронной платформе публичных закупок Prozorro.

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13 785 000 000,00 грн.

В настоящее время идет оформление всех разрешительных документов, предусмотренных законодательством, и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся строительные работы.

"Строительство метро на Виноградаре – важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями", – говорится в сообщении.

Справка: На объекте строительства метро на Виноградарь построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично устроены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", крепление котлована металлоконструкциями. Сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные туннели и прочее.

Напомним, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторгло договор с АО "Киевметрострой". Причина прекращения действия договора – неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску "Киевского метрополитена" в судебном порядке решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафных санкций.

Напомним, метро на Виноградарь в Киеве власти обещали уже в 2024 году.

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