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В Киеве раздались взрывы: названа причина

В Киеве раздались взрывы: названа причина

В Киеве ведется антидронная работа / Фото: Zelenskiy/Official

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 16 августа 2024 года в Киеве прогремели взрывы.

Ранее была объявлена воздушная тревога из-за подлета вражеских ударных дронов.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщают представители властей.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

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Напомним, что ранее в Кривом Роге раздались взрывы.

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