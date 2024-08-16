В Киеве раздались взрывы: названа причина

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 16 августа 2024 года в Киеве прогремели взрывы.
Ранее была объявлена воздушная тревога из-за подлета вражеских ударных дронов.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщают представители властей.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
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Напомним, что ранее в Кривом Роге раздались взрывы.