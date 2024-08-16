В Киеве раздались взрывы: названа причина

В ночь на 16 августа 2024 года в Киеве прогремели взрывы.

Ранее была объявлена воздушная тревога из-за подлета вражеских ударных дронов.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщают представители властей.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

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Напомним, что ранее в Кривом Роге раздались взрывы.