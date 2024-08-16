У Києві пролунали вибухи: названа причина

У ніч проти 16 серпня 2024 року у Києві пролунали вибухи.

Раніше була оголошена повітряна тривога через підліт ворожих ударних дронів.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомляють представники влади.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

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Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі пролунали вибухи.