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У Києві пролунали вибухи: названа причина

У Києві пролунали вибухи: названа причина

У Києві ведеться антидронна робота / Фото: Zelenskiy/Official

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 16 серпня 2024 року у Києві пролунали вибухи. 

Раніше була оголошена повітряна тривога через підліт ворожих ударних дронів.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомляють представники влади. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. 

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Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі пролунали вибухи

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