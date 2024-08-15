Ревнощі засліпили очі: на Київщині чоловік завдав колишній дружині ударів ножем та лопатою (фото)

Чоловік завдав жінці ножем та ріжучою частиною лопати численні поранення по тілу.

На Київщині чоловік через ревнощі завдав колишній дружині ударів ножем та лопатою.

Про це повідомила поліція Київщини.

Подія сталася 12 серпня. 54-річний мешканець Бориспільського району завдав жінці множинні тілесні ушкодження. До поліції про подію повідомили медичні працівники.

Правоохоронці з'ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між колишнім подружжям виник словесний конфлікт. Через ревнощі чоловік завдав жінці ножем та ріжучою частиною лопати численні поранення по тілу.

Прибувши на місце події працівники відділу реагування патрульної поліції встановили правопорушника та допомогли медикам госпіталізувати потерпілу. У лікарні жінці надали необхідну допомогу.

Поліцейські Бориспільського управління поліції Київщини затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліціянти працюють на місці злочину / Фото: Поліція Київської області

Речові докази вилучено.

Поліція працює на місці злочину / Фото: Поліція Київської області

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.