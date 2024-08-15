Нічна атака по Київщині: влада уточнила наслідки ворожих обстрілів

Сьогодні вночі росіяни атакували Київську область. Влада продовжує фіксувати наслідки.

Про це повідомили в ОВА.

"Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей. Пошкодження незначні. В будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів. Всі оперативні групи працюють на місцях. Прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано," - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Захисники знищили всі ворожі дрони.

ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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