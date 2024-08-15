Метро на Виноградар буде: у скільки стане будівництво

"Київський метрополітен" уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендера стало ТОВ "Група компаній "Автострада".

Про це повідомляє комунальне підприємство.

"Київський метрополітен" повідомив, що закупівлю проведено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн.

Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

"Будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями", – йдеться у повідомленні.

Довідково: Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

Нагадаємо, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом "Київського метрополітену" у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій.

Нагадаємо, метро на Виноградар у Києві влада обіцяла вже 2024 року.

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