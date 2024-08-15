Ревность заслепила глаза: на Киевщине мужчина нанес бывшей жене удары ножом и лопатой (фото)

Мужчина нанес женщине ножом и режущей частью лопаты многочисленные ранения по телу.

На Киевщине мужчина из-за ревности нанес бывшей жене удары ножом и лопатой.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Событие произошло 12 августа. 54-летний житель Бориспольского района нанес женщине множественные телесные повреждения. В полицию о происшествии сообщили медицинские работники.

Правоохранители выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между бывшими супругами возник словесный конфликт. Из-за ревности мужчина нанес женщине ножом и режущей частью лопаты многочисленные ранения по телу.

Прибывшие на место происшествия работники отдела реагирования патрульной полиции установили правонарушителя и помогли медикам госпитализировать потерпевшую. В больнице женщине предоставили необходимую помощь.

Полицейские Бориспольского управления полиции Киевской области задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские работают с поличным/Фото: Полиция Киевской области

Вещественные доказательства изъяты.

Полиция работает с поличным/Фото: Полиция Киевской области

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.