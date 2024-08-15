Ночная атака по Киевщине: власти уточнили последствия вражеских обстрелов

Сегодня ночью россияне атаковали Киевскую область. Власти продолжают фиксировать последствия.

Об этом сообщили в ОВА.

"По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей. Повреждения незначительны. В домах разбиты окна, двери, иссечены кровли крыш. Все оперативные группы работают на местах. Прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктура не зафиксировано," — говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Захватчики выпустили по Украине 29 "Шахедов", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59. Защитники уничтожили все вражеские дроны.

ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

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