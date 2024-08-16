Все устелено долларами: двоих начальников ТЦК Киевщины задержали за взятки (фото)

По данным СМИ, в ходе обыска было изъято 300 тыс. дол.
В Киевской области правоохранители задержали начальников Бориспольского и Бучанского районного ТЦК и СП по подозрению во взяточничестве.
Об этом сообщили экс-секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок и издание "Киевщина24/7".
"Военкома Бориспольского ТЦК полковника Сергея Русина вывели в наручниках работники СБУ, предварительно статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребления влиянием", — говорится в заявлении экс-чиновника.
Он также утверждает, что у Русина якобы изъяли оружие и десятки тысяч долларов.
Впоследствии Годунок сообщил в Сети о задержании "второго начальника Бориспольского ТЦК".
"А это еще один хапуга – друг нач. Бориспольского ТЦК из Ирпенского района, который любит деньги, как Русин, сегодня его тоже приняли", – написал экс-секретарь Бориспольского горсовета.
По информации издания "Киевщина 24/7", речь идет о задержании начальника ТЦК Бучанского района Леонида Выкочка. Со ссылкой на правоохранителей сообщается, что начальники ТЦК были задержаны по статье о противодействии ВСУ и злоупотреблении влиянием. В ходе обыска изъято 300 тыс. дол.
В то же время, издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщило о задержании на Киевщине еще нескольких военкомов, однако об их личностях пока ничего не известно.
Напомним, в Тернопольской области правоохранители объявили подозрения пяти работникам ТЦК: те брали взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.
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