У передмісті Києва може бути гучно: що відбувається

У Бучанському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
В передмісті Києва у п'ятницю, 16 серпня, може бути гучно. Це працюють сапери.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
"Сьогодні в Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч проти 16 серпня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
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