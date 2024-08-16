У передмісті Києва може бути гучно: що відбувається

В передмісті Києва у п'ятницю, 16 серпня, може бути гучно. Це працюють сапери.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Сьогодні в Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 серпня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Вибух гранати в кафе Києва зняли на відео

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