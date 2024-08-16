Враг запустил дроны на Киев из Курской области: воздушная тревога продолжалась 44 минуты

По информации оперативной постройки на эту минуту в столице без разрушений и пострадавших.

Ночью враг снова пытался нанести воздушный удар по Киеву.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.

По информации Воздушных Сил, из района курской области, по предварительным данным, были запущены ударные БпЛА. В столицу летательные аппараты противника добрались примерно через 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По информации оперативной постройки на эту минуту в столице без разрушений и пострадавших.

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Обратите внимание, что в последнее время участились воздушные тревоги. Накануне их было 4 в день. А с начала полномасштабного вторжения за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200.

"Не "привыкайте" к тревогам, когда вражеские дроны и ракеты не собирают прямо над городом и многих расслабляют! Всегда относитесь к сиренам как к серьезному предупреждению по опасности для жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы.

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