В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

В Вышгородском районе 1 апреля будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева может быть громко – раздаются. Это работают наши саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"В понедельник, 1 апреля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", – отметили в КМВА.

Напомним, оккупационная армия России систематически атакует Киев ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Только с начала этого года в направлении столицы враг применил около 187 средств поражения.

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