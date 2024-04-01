У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

У передмісті Києва може бути гучно – лунатимуть. Це працюють наші сапери.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"У понеділок, 1 квітня, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", – зазначили у КМВА.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії систематично атакує Київ ударними дронами та ракетами різних типів і модифікацій. Лише від початку цього року в напрямку столиці ворог застосував близько 187 засобів ураження.

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