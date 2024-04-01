В Киеве работник ТЦК пытался за взятку предоставить отсрочку от мобилизации (фото)

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении работнику ТЦК, пытавшемуся предоставить отсрочку от мобилизации за 300 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, правоохранители разоблачили на коррупционной схеме ведущего специалиста мобилизационного отдела одного из столичных районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В ходе следствия выяснилось, что к работнику ТЦК СП обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на военный учет. Сам мужчина жил в Днепре и должен был приехать в столицу, а чтобы официально трудоустроиться ему нужно состоять на военном учете.

"Работник ТЦК заверил собеседника о том, что его рабочего сразу мобилизуют на военную службу, однако предложил предоставить ему 300 долларов США, чтобы он повлиял на свое руководство, чтобы предоставить днепрянину отсрочку. В ходе следственных действий правоохранители задокументировали преступное предложение служащего и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", – рассказали в полиции Киева.

Напомним, что мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации, кому дадут бронь и как будут наказывать уклонистов.

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