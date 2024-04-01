"Цирконы", Х-101 и дроны: сколько и какие средства поражения РФ выпустила по Киеву с начала 2024 года – перечень

Оккупационная армия России систематически атакует Киев ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Только с начала этого года (с 01.01.2024 по 01.04.2024 гг.) в направлении столицы враг применил около 187 средств поражения.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Статистика воздушных ударов по Киеву за первый квартал этого года

5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц "Искандер-М";

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа "Shahed".

"Было невероятно тяжело, но мы выдержали эти удары. Почет и благодарность нашим воинам ПВО, которые закрывают небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Поэтому никогда не устану призывать всех киевлян — находите время и возможности благодарить бойцов противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Ребятам на боевых позициях очень важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом", — подчеркнул Попко.

Глава КГВА также отметил необходимость для Украины оружия и средств ПВО.

"Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!", — резюмировал Сергей Попко.

Напомним, генерал Павлюк рассказал об угрозе наступления России с севера.

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