На Киевщине мужчина с вилами ночью врывался в дома и нападал на людей — его разыскивают, фото

В Киевской области, в селе Любимовка, местный житель ночью нападал на людей с вилами в их домах.

Об этом рассказал глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный.

Известно, что нападающий, предварительно взяв нож и вилы, проник сначала в одно жилище и начал колоть вилами спавшего человека в разные части тела. Потом пробрался в другой дом и сделал то же самое. Потерпевшие получили ранения, жертв нет.

После того, мужчина украл велосипед и уехал в неизвестном направлении.

Мужчина, который с вилами нападал на людей в Киевской области / Фото: Facebook

"Если кто-то знает о месте его пребывания, просьба сразу звонить по телефону 102 и вызвать полицию. В контакт вступать не рекомендуется, так как может быть с холодным оружием и сейчас", — подчеркнул Подкурганный.

Напомним, в Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей (документ).

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