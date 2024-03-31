"От Киева зависит, будет ли существовать Украина": генерал Павлюк об угрозе наступления с севера

Павлюк заверил, что власти и военные сделали все, чтобы внезапной меры противника с севера не было.

После полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и несколько колец обороны. И работа по укреплению продолжается.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками, генерал Александр Павлюк в эфире телемарафона.

Напомним, что Павлюк после полномасштабного вторжения РФ несколько месяцев возглавлял Киевскую ОВА, а также год был командующим Силами обороны Киева.

"За год на этом посту мы сделали огромный объем работы. Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление, которое до этого не было учтено как оборонительный рубеж. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было", – сказал генерал.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа – нужно быть постоянно готовым к войне. А Киев – это сердце Украины. От Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет. Недаром россияне хотели захватить столицу за три дня – нанести внезапное удара в самое сердце страны, парализовать государство и этого было бы достаточно, если бы Украина перестала существовать, как государство. Этого им не удалось", – пояснил Павлюк.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко предположил, что столица может снова стать целью сухопутных войск России.

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