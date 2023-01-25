В Киевской области весь день нет света: в ДТЭК объяснили, что произошло

Жители области сообщают, что сегодня свет был всего два часа.

Длительные отключения света в Киевской области 25 января связаны с низкими лимитами потребления, установленными национальной энергетической компанией "Укрэнерго". В настоящее время лимит составляет 50% от потребностей региона.

При этом только 27% направляют населению и малому бизнесу, поскольку остальные уходят на критическую инфраструктуру и промышленность, пояснили в ДТЭК.

"За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области – Министерство энергетики. Задача ДТЭК Киевские региональные электросети – соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита", – отметили в ДТЭК.

Отметим, что в Киевской области применены стабилизационные отключения электроэнергии. Просмотреть график по вашему адресу можно по ссылке.

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