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У Київській області весь день немає світла: у ДТЕК пояснили, що сталося

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Київській області весь день немає світла: у ДТЕК пояснили, що сталося

Мешканці області повідомляють, що сьогодні світло було лише дві години.

Тривалі відключення світла в Київській області 25 січня пов'язані з низькими лімітами споживання, які встановила національна енергетична компанія "Укренерго". Наразі ліміт складає 50% від потреб регіону.

При цьому лише 27% спрямовують населенню та малому бізнесу, оскільки решта йде на критичну інфраструктуру та промисловість, пояснили в ДТЕК.

"За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області - Міністерство енергетики. Задача ДТЕК Київські регіональні електромережі - дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту", - розповіли в ДТЕК.

Зазначимо, що в Київській області застосовано стабілізаційні відключення електроенергії. Переглянути графік за вашою адресою можна за посиланням.

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Дата публікації
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