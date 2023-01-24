В Киеве действуют стабилизационные графики отключений света: каких ограничений ждать 25 января

В YASNO с помощью инфографики объяснили, как распределится потребление электроэнергии на среду по Киеву.

В Киеве продолжают работать стабилизационные графики отключений света и на 25 января предусмотрены ограничения до 981 МВт днем и 642 МВт ночью.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"В Киеве продолжают работать стабилизационные графики. На завтра предусмотрены следующие ограничения: до 981 МВт днем, 642 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребностей потребителей в электроэнергии", – написал Коваленко в Сети.

Он напомнил, что "Укрэнерго" ежедневно доносит до операторов систем распределения объем потребления электроэнергии на область. Далее операторы часть отдают критической инфраструктуре, а остальную часть света распределяют на бытовых потребителей и бизнес.

Так, в YASNO объяснили с помощью инфографики, как распределится потребление на 25 января по Киеву и Днепропетровской области. Темно-синяя часть – дефицит, которого энергосистеме сейчас не хватает для нормального существования.

Инфографика: YASNO

Напомним, в "Укрэнерго" утром 24 января информировали, что потребление электроэнергии в стране — на уровне предыдущего дня. Производство электричества незначительно увеличилось, однако сохраняется существенный дефицит мощности.

Добавим, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина достойно прошла половину зимы, несмотря на ракетные удары России по энергосистеме. В то же время глава правительства подчеркнул, что еще "рано расслабляться".

Отключение света, ситуация в энергетике, миссии МАГАТЭ - Герман Галущенко

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