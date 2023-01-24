В Киеве разоблачили группу наркоторговцев с кокаином на 4 миллиона

Наркобанде грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители Киева 24 января задержали крупнейшую организованную преступную группу. У злоумышленников полиция изъяла кокаин стоимостью около 4 млн гривен.

Об этом Главное управление Национальной полиции Киева сообщило в Telegram.

"Правоохранители провели 42 обыска и изъяли наркотиков на сумму около 4 млн гривен. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В ходе операции обнаружили и изъяли более полукилограмма кокаина, оружие, 54 тысячи долларов, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, черновые записи и ювелирные изделия.

Заметим, что к выполнению специальной полицейской операции были задействованы более 100 стражей порядка, среди которых спецназовцы, кинологи и сотрудники сектора криминального анализа.

В частности, в организованную преступную группу входило 14 человек — два организатора, исполнители и лица, работавшие так называемыми водителями — развозили и сбывали наркотики.

Напомним, в Сумской области организовали место разврата под видом массажного салона. Деятельность незаконного места приостановили полицейские.