В Киевской области раздались взрывы: что известно

Жители Киевской области сообщали о взрывах.
В Киеве и Киевской области около 10 утра 1 октября раздались взрывы. Местных жителей успокоили: в Вышгородском районе работают саперы.
В областной военной администрации сообщили, что учения будут продолжаться в течение дня.
В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – отметили в ОВА.
Напомним, в семи областях Украины, в том числе в Киеве и области, 1 ноября будут отключать свет. Ограничения электроснабжения начались с шести утра. Они необходимы для устранения последствий ракетного удара российской армии.
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