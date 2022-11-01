В Киевской области раздались взрывы: что известно

В Киеве и Киевской области около 10 утра 1 октября раздались взрывы. Местных жителей успокоили: в Вышгородском районе работают саперы.

В областной военной администрации сообщили, что учения будут продолжаться в течение дня.

В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – отметили в ОВА.

Напомним, в семи областях Украины, в том числе в Киеве и области, 1 ноября будут отключать свет. Ограничения электроснабжения начались с шести утра. Они необходимы для устранения последствий ракетного удара российской армии.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

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