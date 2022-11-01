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В Киеве сегодня будут отключать свет, водоснабжение возобновили — Кличко

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В Киеве сегодня будут отключать свет, водоснабжение возобновили — Кличко

Фото: pixabay.com

Свет могут отключать в течение дня.

В Киеве 1 ноября будут отключать свет, поскольку в энергосистеме сохраняется значительный дефицит в результате российских атак. Водоснабжение в столице по состоянию на утро полностью восстановили.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но отключения применяют", — написал он.

Напомним, ТСН.ua опубликовал список адресов, где размещены бюветные комплексы. Там можно бесплатно набрать воду, в случае отсутствия водоснабжения.

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