В Киеве сегодня будут отключать свет, водоснабжение возобновили — Кличко

Свет могут отключать в течение дня.
В Киеве 1 ноября будут отключать свет, поскольку в энергосистеме сохраняется значительный дефицит в результате российских атак. Водоснабжение в столице по состоянию на утро полностью восстановили.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но отключения применяют", — написал он.
Напомним, ТСН.ua опубликовал список адресов, где размещены бюветные комплексы. Там можно бесплатно набрать воду, в случае отсутствия водоснабжения.
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