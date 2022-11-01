Полиция показала обломки ракеты, сбитой над Киевщиной (фото, видео)

Над Киевской областью в понедельник, 31 октября, удалось сбить вражескую ракету. Ее обломки обнаружили между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Обломки этой ракеты полицейские Киевской области обнаружили сегодня между двумя населенными пунктами одного из районов области", – отметил он.

Небытов уточнил, что смертельное оружие оккупантов удалось сбить благодаря силам противовоздушной обороны.

"Это только одна из десятка уничтоженных в этот день ракет врага", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские террористы в понедельник, 31 октября, выпустили по Украине 55 крылатых ракет. ВСУ сбили 45.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

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