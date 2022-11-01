Ссора в такси: в Киеве водитель высадил пассажирку, ударил ножом в грудь и отобрал смартфон (фото)

Для задержания нападавшего правоохранители ввели в столице специальную полицейскую операцию.

В Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси.

Таксист высадил женщину, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Владимирской мужчина нанес ножевые ранения женщине и завладел ее личными вещами. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, оперативники столичного главка и сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции", — рассказали в полиции.

Для задержания нападавшего правоохранители ввели в столице специальную полицейскую операцию.

"Как нам стало известно, потерпевшая заказала такси, однако во время поездки у женщины возник конфликт с водителем. После чего, таксист высадил пассажирку на улице Владимирской, нанес ей удары ножом в грудь и завладел ее мобильным телефоном. Врачи госпитализировали женщину в медицинское учреждение, а мы начали безотлагательные розыскные мероприятия", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева установили личность, которая может быть причастна к совершению данного преступления и передвигается на транспортном средстве Ford.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники столичного главка и Шевченковского управления полиции задержали киевлянина, 1983 года, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на улице Полярной.

"Во время проведения безотлагательного обыска в автомобиле задержанного мы обнаружили и изъяли вещественное доказательство — мобильный телефон, принадлежащий заявительнице", — добавил Падюк.

Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении. Следующие 15 лет он может провести за решеткой.

Напомним, в суд передано дело "обуховского потрошителя", который убил свою невесту, расчленил ее тело и спрятал в чемодане. Жестоким убийцей оказался участник ток-шоу о свадьбе.

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