В Киевской области работает ПВО

Жители Киевской области оказались под ракетной атакой.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В регионе работают силы ПВО – информируют власти.

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Также Воздушные Силы ВСУ советуют жителям Житомира находиться в безопасных местах.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в Житомирской области тоже прогремели взрывы.

Мониторинговые каналы информируют о работе ПВО в областях.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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