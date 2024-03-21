В Киевской области работает ПВО

В области раздались мощные взрывы.
Жители Киевской области оказались под ракетной атакой.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В регионе работают силы ПВО – информируют власти.
Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!
Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги.
Также Воздушные Силы ВСУ советуют жителям Житомира находиться в безопасных местах.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в Житомирской области тоже прогремели взрывы.
Мониторинговые каналы информируют о работе ПВО в областях.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Читайте также: