В Киеве горела квартира: погибла женщина (фото и видео)

На видео пожара виден густой темный дым, который валит из квартиры.

В Киеве загорелся пожар 19 марта в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

19 марта в 06:37 к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Романа Ратушного в Соломенском районе столицы. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело женщины.

Чрезвычайники вывели на свежий воздух трех человек из соседних домов.

Пожар удалось потушить в 7:07. Его причину будут устанавливать правоохранители.

Жители расположенного рядом дома сняли на видео пожар в квартире напротив. На кадрах виден густой темный дым, который валит из жилища. А в ГСЧС опубликовали фото из сгоревшей квартиры после тушения огня.

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Фото с места пожара в квартире по улице Романа Ратушного в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото с места пожара в квартире на улице Романа Ратушного в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото с места пожара в квартире на улице Романа Ратушного в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

К слову, накануне в КГВА сообщили об абсолютном максимуме повышения уровня воды в Днепре с начала 2024 года. Аварийные подтопления пока не зафиксированы.

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