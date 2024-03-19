В Киеве горела квартира: погибла женщина (фото и видео)

На видео пожара виден густой темный дым, который валит из квартиры.
В Киеве загорелся пожар 19 марта в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
19 марта в 06:37 к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Романа Ратушного в Соломенском районе столицы. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело женщины.
Чрезвычайники вывели на свежий воздух трех человек из соседних домов.
Пожар удалось потушить в 7:07. Его причину будут устанавливать правоохранители.
Жители расположенного рядом дома сняли на видео пожар в квартире напротив. На кадрах виден густой темный дым, который валит из жилища. А в ГСЧС опубликовали фото из сгоревшей квартиры после тушения огня.
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