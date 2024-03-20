Убил и расчленил собственного сына: следователи полиции Киева раскрыли жуткое убийство

В Киеве полиция раскрыла убийство 30-летнего мужчины.

Обо всех подробностях сообщили правоохранители.

В полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее квартирант в течение трех месяцев не появляется в арендованном жилье и не выходит на связь. Правоохранители приступили к поиску пропавшего мужчины.

Как рассказал руководитель полиции столицы Дмитрий Шумейко, правоохранители установили, что к исчезновению 30-летнего киевлянина причастен его родной отец.

"Мы выяснили, что в начале января сын пришел в гости к родственнику и во время застолья между ними начала ссора, во время которой мужчина ударил сына ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В течение нескольких последующих дней нападавший расчленил тело. Часть тела он выбросил в мусорник, а остальное закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном. Следователи задержали 55-летнего мужчину", — сказал он.

Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина перерезал горло своей 38-летней знакомой. Чтобы избежать наказания за убийство, обвиняемый убеждал родных и правоохранителей, что нашел потерпевшую уже мертвой.

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