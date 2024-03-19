На градирне Чернобыльской АЭС заметили огромную хищную птицу из Красной книги: фото

В Чернобыле на Киевщине на градирне (охладительной башне – ред.) атомной электростанции сотрудники ЧАЭС заметили одну из крупнейших сов Украины – филина обычного. Эта птица занесена в Красную книгу Украины.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Одну из крупнейших сов Украины сотрудники Заповедника заметили еще несколько лет назад в недостроенной градирне третьей очереди, которая должна охлаждать 5 и 6 энергоблок ЧАЭС. Сооружение – огромное: диаметр основания – 126 метров, а высота, если бы достроили, достигла бы 150 м. И филины почему-то облюбовали это место. Даже обустраивали здесь свое гнездо. К сожалению, был зафиксирован случай, когда птенец погиб, упав с высоты... Однако большую сову это не останавливает. Почему-то ей нравится такая высота", – говорится в сообщении заповедника.

В Украине таких птиц осталось не больше 200 пар

Филин обыкновенный – это одна из самых больших сов. Легко распознается по своим размерам, темному клюву, оперенным до когтей лапам и перьевым "ушкам", наклоненным наружу. У взрослой птицы верх темно-бурый с желтоватыми и беловатыми пятнами, низ охристый с темно-бурыми широкими продольными полосками. Голос у филина мощный, звуки он издает громкие и оглушительные. Тихой безветренной ночью голос филина можно слышать на расстоянии в четыре километра.

В Украине насчитывается около 200 пар филинов, из них не менее 110 пар на востоке страны. Приблизительно на половине постоянных гнездовых участков размножения не наблюдается, возможно, из-за того, что одна из птиц пары погибает. На численность оказывают негативное влияние преследование человеком, распугивание самок на ранних стадиях насиживания (бросают кладку), гибель на ЛЭП.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили самую маленькую в Украине сову. Длина тела сычика-воробья – 15-17 см с перьями, а вес и вовсе смешной – 50-77 граммов. В то же время размер не мешает птице успешно охотиться.

Читайте также: