В Киеве задержали дерзких мошенников, наживавшихся на гуманитарной помощи (фото)

Установлена причастность фигурантов к семи преступным эпизодам на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, под предлогом получения гуманитарной помощи обманывали благотворительные организации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как стало известно, сообщники обращались в различные фонды с запросами якобы от воинских частей, а полученную в дальнейшем помощь в виде тактического орудия, медицинского оборудования и аптечек перепродавали.

“В настоящее время установлена причастность фигурантов к семи преступным эпизодам на общую сумму около 1,7 миллиона гривен. Делкам грозит до восьми лет лишения свободы”, — рассказали в полиции.

Впоследствии оказалось, что к мошенническим действиям причастны двое жителей столицы 1990 и 1992 годов рождения.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, фигуранты, не имея никакого отношения к силам Обороны страны, подделывали письма от воинских частей и посылали волонтерским фондам с запросом на получение помощи:

"Полученную номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали. Мы установили, что таким образом дельцы обманули, по меньшей мере, три организации на общую сумму около 1,7 миллиона гривен. Во время обысков по их местам жительства мы изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, фальшивые документы и печати, гуманитарную помощь, военную форму и другие вещественные доказательства", — подчеркнул Дмитрий Шумейко.

Подозреваемые задержаны. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении семи преступных эпизодов по ч. 4 ст. 190, Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения и в больших размерах. Им суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в метро Киева задержан наркосбытчик.

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