В Киевской области авто взорвалось на мини: водитель погиб

Кроме того, возникло возгорание.

В Киевской области погиб мужчина – его автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Инцидент произошел 20 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Отмечается, что спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады. Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что легковой автомобиль наехал на мину.

Погиб водитель, мужчина 1994 года рождения. Кроме того, возникло возгорание. Его ликвидировали спасатели.

"Деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан. Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия", — отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось, в Харьковской области авто наехало на мину, погиб 25-летний парень. По данным следствия, трагедия произошла возле села Мосьпаново Чугуевского района.

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