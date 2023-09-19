Пожар в квартире ученых: в Киеве в больнице умер профессор Могилянки Михаил Кирсенко

Медикам не удалось спасти жизнь профессора Киево-Могилянской академии Михаила Владимировича Кирсенко. Он больше недели находился в больнице после пожара, который произошел в Киеве в квартире на первом этаже столичной 10-ти этажки на ул. Петра Скоропадского, 33. Жена Кирсенко, исследовательница истории, доцент кафедры НаУКМА Татьяна Балабушевич погибла еще до приезда пожарных.

Об этом пишет Big Kyiv.

"Михаил Владимирович был основателем кафедры истории, возглавив ее в 1993 году. Это невыразимая потеря для кафедры, университета и всего исторического сообщества. Светлая память!", — сообщили на кафедре истории НаУКМА.

Татьяна Балабушевич и ее муж, доктор исторических наук, профессор НАУКМА Михаил Кирсенко занимались исследованием истории Украины и Европы. Они не раз получали награды за достижения в науке.

Михаил Владимирович является соучредителем Украинского центра мира, конверсии и конфликтных ситуаций. Он работал в университетах и научных институциях Великобритании, США, Чехии, Польши, Франции; принимал участие в конгрессах и конференциях в Украине, России, Польше, Швейцарии, Германии, Франции, Швеции, США, Канаде, Италии, Чешской Республике, Сан-Марино, Венгрии, Болгарии, Словакии, Греции, Румынии, Литвы, Эстонии, Дании, Нидерландах, Люксембурге, Индии, Ватикане.

Напомним, пожар произошел 11 сентября. Во время выезда на событие представители ГСЧС сообщали, что один человек погиб, второй в результате сильного отравления продуктами горения находится в больнице.

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