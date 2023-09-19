Хотел запугать знакомого: в Киеве мужчина бросил гранату возле многоэтажки

25-летнему уроженцу Луганщины теперь грозит до семи лет лишением свободы.

В Киеве мужчина хотел напугать знакомого, с которым у него конфликт, поэтому не придумал ничего лучше, чем взорвать гранату.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Инцидент произошел минувшей ночью в Днепровском районе Киева. Тогда в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она услышала звук, похожий на взрыв. По указанному адресу немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал, некоторые повреждения получил только припаркованный рядом с домом автомобиль. Кроме того, полиция обнаружила и изъяла остатки взрывного устройства, а именно обломки, предохранительную чеку и часть запала от гранаты "Ф-1".

Как оказалось, к хулиганским действиям причастен неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хулиганство уроженец Луганщины, 1998 года рождения.

Во время проверки в его личных вещах была обнаружена еще одна граната "Ф-1" со страстью. По словам правоохранителей, нарушитель пришел в дом, где проживает мужчина, с которым у него давний конфликт. В какой-то момент фигурант швырнул гранату, которая взорвалась на углу многоэтажки и скрылся с места происшествия.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит до семи лет лишением свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина взорвал себя гранатой. В полиции уточнили, что в результате подрыва гранаты погиб 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу.

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