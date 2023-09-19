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На окраине Киева вспыхнул масштабный пожар: людям советуют закрывать окна

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1909
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На окраине Киева вспыхнул масштабный пожар: людям советуют закрывать окна

Огонь / Фото: pixabay.com

В ГСЧС объяснили, что горит рядом со столицей.

Во вторник, 19 сентября, вблизи Киева вспыхнули два пожара. Жители Оболони пишут, что в небо на окраине столицы поднимается чёрный дым. Также люди утверждают, что в воздухе стоит едкий запах гари. Людям советуют закрывать окна.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что к ним не поступало обращение по пожарам на территории Киева и именно Оболонского района.

В главном управлении ГСЧС Киевской области подтвердили пожар, вспыхнувший вблизи столицы.

"На острове Большой в Вышгородском районе вспыхнул пожар. Там загорелась трава на площади 1.5 га. Пожарные уже на месте и ликвидируют возгорание", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Пока известно лишь об одном пожаре в области, хотя на видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что горит в двух местах.

На окраине Киева вспыхнул масштабный пожар

На окраине Киева вспыхнул масштабный пожар

Напомним, в Киеве наказали педофила, который развращал и насиловал мальчика на протяжении нескольких лет.

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Дата публикации
Просмотры
1909
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