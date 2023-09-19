В Киеве врач требовал с пациента 6 тысяч долларов за удаление опухоли и нормальный медицинский уход

В Киеве заведующий отделением больницы требовал от родственников пациента шесть тысяч долларов за удаление опухоли и медицинский уход.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, правоохранители разоблачили врача на получении взятки в шесть тысяч долларов. Врачом оказался житель Киевщины 1965 года рождения.

“В середине августа текущего года в медицинское учреждение обратился мужчина с показаниями на плановую операцию по удалению опухоли. После проведенного хирургического вмешательства врач потребовал от родственницы пациента предоставить ему 6000 долларов США за оказанную медицинскую помощь и последующее обеспечение надлежащего послеоперационного лечения. В случае если женщина не предоставит средства, ее отец будет лишен квалифицированного медицинского ухода”, — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве на Крещатике обнаружили тело человека.

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