На Київщині авто підірвалось на міні: водій загинув

Крім того, виникло займання.

У Київській області загинув чоловік - його автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Інцидент стався 20 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади. Коли вогнеборці прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль наїхав на міну.

Загинув водій, чоловік 1994 року народження. Крім того, виникло займання. Його ліквідували рятувальники.

"Деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії", - наголошують у ДСНС.

Як повідомлялося, на Харківщині авто наїхало на міну, загинув 25-річний хлопець. За даними слідства, трагедія сталась біля села Мосьпанове Чугуївського район.

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