В Києві лікар вимагав з пацієнта 6 тисяч доларів за видалення пухлини та нормальний медичний догляд

У Києві завідувач відділення лікарні вимагав від родичів пацієнта шість тисяч доларів за видалення пухлини та належний медичний догляд.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, правоохоронці викрили лікаря на отриманні хабара в шість тисяч доларів. Лікарем виявився мешканець Київщини 1965 року народження.

“В середині серпня поточного року до медичної установи звернувся чоловік з показаннями на планову операцію з видалення пухлини. Після проведеного хірургічного втручання лікар почав вимагати від родички пацієнта надати йому 6000 доларів США за надану медичну допомогу та подальше забезпечення належного післяопераційного лікування. У випадку, якщо жінка не надасть кошти, її батько буде позбавлений кваліфікованого медичного догляду”, - розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику виявили тіло людини.

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