Хотів залякати знайомого: у Києві чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки

25-річному уродженцеві Луганщини тепер загрожує до семи років позбавленням волі.

У Києві чоловік хотів налякати знайомого, з яким має конфлікт, тому не придумав нічого кращого, як підірвати гранату.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Інцидент трапився минулої ночі в Дніпровському районі Києва. Тоді до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула звук схожий на вибух. За вказано адресою негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, деякі пошкодження отримав лише автомобіль, що був припаркований поруч з будинком. Окрім цього, поліція виявила та вилучила залишки вибухового пристрою, а саме уламки, запобіжну чеку та частину запалу від гранати "Ф-1".

Як виявилося, до хуліганських дій причетний неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів та хуліганство уродженець Луганщини, 1998 року народження.

Під час перевірки в його особистих речах виявили ще одну гранату "Ф-1" із запалом. За словами правоохоронців, порушник прийшов до будинку, де проживає чоловік, з яким у нього давній конфлікт. У якийсь момент фігурант жбурнув гранату, яка вибухнула на розі багатоповерхівки та втік з місця події.

Зловмисника затримали. Йому загрожує до семи років позбавленням волі.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати загинув 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

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